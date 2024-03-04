В Москве суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка «Югра»

Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года государственное обвинение потребовало приговорить Хотина к девяти годам и 10 месяцам колонии.

Прокурор также настаивал на отправке в колонию еще троих фигурантов дела. Для директора столичного филиала банка Нины Черновой он попросил девять лет лишения свободы, а для председателя правления финансовой организации Дмитрия Шиляева — девять лет и три месяца лишения свободы.

Кроме того, обвинение потребовало приговорить к 9,5 года колонии Алексея Нефедова. Последний раньше занимал должность президента банка «Югра», однако впоследствии покинул пост.

Центральный банк России отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание бывшего владельца банка «Югра».