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Россиян предупредили о подорожании вина

Экономист Щербаченко предсказал подорожание импортного вина на 20-30%

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Depositphotos

Импортные вина в российских магазинах могут подорожать на 20-30% в случае повышения пошлин на них в два раза. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В ближайшие два-три месяца ситуация на рынке импортных вин будет оставаться на том же уровне. Стоит более внимательно следить за развитием событий на рынке вина в России, поскольку импорт вина уже снижается — на 33% за 10 месяцев 2024 года. Пошлины, которые предложено повысить с 25 до 50%, могут существенно сократить объем импортных вин, и существенно повысить их цену еще на 20-30%. Спрос в таком случае может сместиться в сторону более дешевой алкогольной продукции — пива, сидра», — допустил экономист.

Инициатива повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50% была предложена Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). В октябре 2024 года председатель правления АВВР Дмитрий Киселев заявил о необходимости увеличения пошлин до этого уровня. В ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал эту идею, отметив, что повышение пошлин до 30–50% позволит направить дополнительные средства на развитие российского виноградарства.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт вина в Россию в январе — октябре 2024 года составил 357,7 тыс. тонн (-33% к аналогичному периоду прошлого года). В топ-5 стран по объему ввезенных вин вошли Италия (29% поставленной в Россию продукции), Грузия (25%), Испания (10%), Португалия (5%) и Франция (5%). Доля отечественных вин на российском рынке в 2024 году в денежном выражении увеличилась на 14 процентных пунктов, до 49%.

Российские власти продолжают поддерживать отечественных производителей, в том числе виноделов. В августе 2023 года импортные пошлины на винодельческую продукцию повысили с 12,5 до 20%. В мае 2024 года значительно выросли акцизы: на тихие вина — с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристое (шампанское) — с 45 рублей до 119 рублей за литр. Также в мае 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств от повышения пошлин на вино из недружественных стран на развитие туризма. В августе 2024 года пошлины на импорт вина увеличились до 25%. Ставка пошлин на вино из недружественных стран возросла с 20 до 25%, с минимумом $2 за литр. В октябре 2024 года Минпромторг предложил законопроект, устанавливающий квоту на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20%. Изменения планируется ввести с 1 марта 2025 года, чтобы увеличить конкурентоспособность российских вин.

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