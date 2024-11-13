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Россиян предупредили о подорожании аренды квартир

Экономист Осянин: цены на аренду квартир вырастут на 10-15% в декабре

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Цены на аренду квартир в России вырастут на 10-15% к текущим значениям в декабре. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Цены на жилье и арендная плата в России зависят от множества факторов, таких как экономическая ситуация, спрос и предложение на рынке недвижимости, инфляция, валютный курс и другие. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на квартиры, что также влияет на стоимость аренды. В декабре 2024 года ожидается дальнейшее увеличение стоимости съемного жилья в России на 10-15% от нынешних уровней», — отметил экономист.

Осянин объяснил это инфляцией и ростом цен на строительные материалы, что приводит к увеличению цен на новое жилье. Кроме того, спрос на квартиры остается высоким, особенно в крупных городах, что также способствует повышению цен на аренду. Экономист добавил, что повышенные ставки по ипотеке (до 25%. — Прим. ред.) сделают аренду жилья более выгодной, чем покупку квартиры в собственность.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали ипотеку по 22-29% после этого решения.

Ранее экс-глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке.

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