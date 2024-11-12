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Сбер возобновит сделки по двум видам ипотеки

Сбер с 15 ноября возобновит сделки по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сбер с 15 ноября возобновит проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации «Газете.Ru».

«Льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости», — отметили там.

В банке пояснили, что в октябре по программе «Семейная ипотека» доля выдач составила 81% от общего количества кредитов Сбера на жилье в новых домах.

Отмечается, что минимальный размер первоначального взноса по льготным программам составит от 20,1%. В ряде случаев размер первоначального взноса по льготным программам будет составлять от 50,1%.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщал, что ставки по ипотеке пойдут на снижение к концу 2025 года. При этом он подчеркнул, что ситуация на рынке будет зависеть от макрополитических факторов. Гольдберг напомнил, что экономика реагирует на решения Центрального банка РФ с задержкой как минимум в два квартала. Таким образом, эффект от цикла повышения ключевой ставки ЦБ еще в полной мере не заметен. Свое отражение на денежно-кредитной политике Банка России он найдет лишь к концу первого полугодия 2025-го.

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