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Названы сроки снижения ставок по ипотеке

Аналитик Гольдберг: ипотека подешевеет к концу 2025 года

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставки по ипотеке пойдут на снижение к концу 2025 года, прогнозирует руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Его слова приводит ТАСС.

«Даже в самом пессимистичном сценарии к концу второго полугодия, может быть в четвертом квартале [2025 года], будет снижение», — уверен эксперт.

При этом он подчеркнул, что ситуация на рынке будет зависеть от макрополитических факторов.

Гольдберг напомнил, что экономика реагирует на решения Центрального банка РФ с задержкой как минимум в два квартала. Таким образом, эффект от цикла повышения ключевой ставки ЦБ еще в полной мере не заметен. Свое отражение на денежно-кредитной политике Банка России он найдет лишь к концу первого полугодия 2025-го.

Согласно оценкам ДОМ.РФ, выдача ипотеки по итогам текущего года составит около 1,4 млн кредитов на 5 трлн рублей (-35% год к году). В 2025-м рынок может ждать сокращение до 1,3 млн сделок на 4,5 трлн рублей.

В ноябре начался сезон скидок, и рынок недвижимости не стал исключением. Эксперты призывают россиян быть предельно осторожными при покупке жилья в «черную пятницу» — высок риск приобрести квартиру с дефектом.

Ранее были названы регионы с самой недоступной ипотекой.

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