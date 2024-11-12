Финляндия придумала льготы для регионов, пострадавших от закрытия границ с Россией

Финляндия создаст особую экономическую зону (ОЭЗ) на приграничных с Россией территориях, сильно пострадавших от закрытия границ. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением выступило правительство страны, представившее проект программы развития Восточной Финляндии.

Предполагается, что на территории ОЭЗ будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки. Кроме того, власти планируют построить там дополнительные ветряные электростанции, улучшить широкополосную связь и приветствовать инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Предложения от всех заинтересованных сторон принимаются до 22 ноября текущего года. Программа рассчитана на 2025 – 2027 годы.

8 ноября в Финляндии заявили о стагнации экономики из-за разрыва связей с Россией. Особо тяжелый спад отмечен в строительном секторе.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.