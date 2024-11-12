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Резкий рост стоимости биткоина связали с финансовым кризисом и санкциями

Экономист Гольдфайн: биткоин растет с учетом финансовых проблем и санкций

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Kin Cheung/AP

Стоимость биткоина пробила исторический максимум, превысив $89 тыс. Изначально эта валюта была создана как результат кризисных процессов, поэтому ее популярность можно объяснить финансовыми сложностями. А на фоне санкционного давления интерес к криптовалюте сегодня проявляют не только частные инвесторы, но и целые страны, объяснил экономист Евгений Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт напомнил о постоянных жалобах в последние годы на несправедливость долларовой системы, из-за чего интерес к крипте растет.

Важная причина формирования стоимости биткоина – это наличие «горячих» денег, оставшихся после пандемии и выделения огромных сумм на борьбу с её последствиями. Эти средства наводнили рынок и привели к избыточной ликвидности, из-за чего начался поиск новых инвестиционных направлений, объяснил экономист.

«Этих горячих денег, конечно же, больше всего в США, которые выделили порядка 4 триллионов долларов незаработанных средств. Эти деньги нужно куда-то девать, а на IT-инвестициях и других направлениях уже есть риски», — подчеркнул он.

Для сохранения средств привлекательнее всего стала выглядеть крипта, наименее зависимая от госконтроля, добавил Гольдфайн. По его словам, важен и рост интереса к биткоину со стороны государств, попавших под санкции — для них он стал средством для международных расчетов, при этом подстегнув стоимость на цифровую валюту. Экономист напомнил, что в том числе российский Центробанк разрешил майнинг, чтобы обеспечить возможность для международных расчетов.

Напомним, сегодня стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $89 тыс. во время торгов на платформе Binance. Рост биткоина ускорился после выборов президента США — отмечается, что победа Дональда Трампа запустила новый этап развития криптовалют.

Ранее эксперт раскрыл причину рекордных скачков стоимости биткоина.

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