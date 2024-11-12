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«Сейчас самое время»: россиян поторопили с покупкой бриллиантов

Финаналитик Кабаков: наступил лучший момент для инвестирования в бриллианты

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Valentin Flauraud/Reuters

Сейчас настало самое выгодное время для покупки бриллиантов — их стоимость упала до многолетнего минимума, а на будущее прогнозируется скачок цен. Об этом в беседе с 360.ru заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Рынок сегодня опустился до нижней точки спроса, из-за чего вскоре производители начнут снижать объемы выпуска товаров. При этом снижение запасов снова спровоцирует скачок цен — таким образом, если сейчас бриллианты подешевели, то уже в ближайшее время рост цен неизбежен.

«Есть определенная цикличность: рост добычи, затем рост предложения и снижение спроса. Дальше, соответственно, происходит некая фаза остывания», — объяснил эксперт.

Напомним, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов до этого заявил, что сегодня для россиян самый надежный способ инвестирования — это вкладывание денег в золото и бриллианты. Он подчеркнул, что если раньше действовал НДС на их покупку, то сегодня его отменили, более того — запускается система обратного выкупа бриллиантов.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящий бриллиант от «синтетики».

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