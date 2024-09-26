Россиянам объяснили, как отличить настоящий бриллиант от «синтетики»

Синтетические драгоценности, выращенные в лаборатории, сложно назвать грамотной покупкой с долгосрочной перспективой — их реальная стоимость не больше 5-6% от цены натурального бриллианта. Об этом «Газете.Ru» рассказала международный эксперт в области геммологии, специалист по алмазному сырью, основательница бренда ювелирных украшений премиального сегмента Наталья Омельянова (Лунгу).

«Самый простой и быстрый способ — это проверить сертификат бриллианта. Если его нет, украшение покупать не стоит. В сертификате указан вес и цвет камня, форма его огранки, схема самого бриллианта (по которой велся процесс огранки. — прим. ред.) и другие важные детали. Обязательно сверьте идентификационный номер сертификата с номером, который выгравирован на самом бриллианте», — отметила эксперт.

Главной экспертной лабораторией сегодня, по словам геммолога, является GIA — Gemological Institute of America. Именно она оценивает самые редкие и большие бриллианты в мире, так что ее сертификаты действительно авторитетно. Правда, есть нюанс, их периодически подделывают. Поэтому эксперт советует: при любых сомнениях надо обращаться в независимые геммологические лаборатории, где драгоценный камень проверят на подлинность.

Еще один вопрос, который часто волнует покупателей, есть ли гарантия на бриллианты. Как объясняет геммолог, она входит в общее понятие гарантии на ювелирные изделия. И это очень важный момент.

«Такая гарантия — это, по сути, обещание ювелирной компании починить украшение, обменять его на другое или вернуть деньги, если в течение определенного времени с ним что-то случится не по вашей вине. Гарантия действует в первую очередь на производственные дефекты, например ситуации, когда внезапно из украшения выпадает камень или ломается застежка», — сказала Омельянова.

К вопросам гарантии бренды подходят очень серьезно: уверенные в себе компании готовы отвечать за качество своих изделий на протяжении 7-10 лет. Многие так же включают в гарантию или же предлагают бессрочно плановое «техобслуживание» — осмотр ювелирных украшений, их чистку.

«Рекомендую пользоваться этой услугой. Регулярные проверки помогают избежать неприятностей и предотвратить проблемы. Например, ювелир во время осмотра заметит, что камень шатается и примет меры, чтобы он не выпал», — отметила геммолог.

Эксперт подчеркивает: нормальный износ изделия — царапины, вмятины, небольшие повреждения — гарантия не покрывает. Если вы неправильно ухаживали за украшением, это тоже только ваша вина.

Кроме того, под гарантию не попадают украденные, потерянные вещи или поврежденные из-за какого-то несчастного случая. По логике, от таких ситуаций бриллианты лучше страховать, но, по словам эксперта, страхование драгоценных камней в России не распространено.

«Как правило, это стандартное страхование недвижимости с подпунктом «ювелирные украшения», — резюмировала она.

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