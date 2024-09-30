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Россиянам назвали самый надежный и выгодный способ инвестирования

Депутат Кирьянов: надежнее всего инвестировать в золото и бриллианты

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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня для россиян самый надежный способ инвестирования — это вкладывание денег в золото и бриллианты. В ближайшие десятилетия такой способ инвестирования будет наиболее перспективным, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Вкладывание средств в золото и бриллианты останется выгодным с учетом того, что их добывают на территории страны. Причем если раньше действовал НДС на их покупку, то сегодня его отменили, более того — запускается система обратного выкупа бриллиантов, подчеркнул депутат.

«У нас есть зарождающаяся система обращения золота и драгоценных камней. Золото и бриллианты — это наше национальное достояние. Покупая их, мы поддерживаем нашу экономику», — заключил парламентарий.

Напомним, эксперты отмечают, что золото демонстрирует стабильный рост цен на протяжении последних 20 лет. Только с начала 2023 года стоимость тройской унции выросла с $2050 до $2310, а учетная цена за грамм в России поднялась с 5884 до 6814 рублей. Подчеркивается, что ювелирные изделия способны выступать в качестве вложения средств, особенно в кризисные периоды на финансовом рынке.

Ранее Кирьянов призвал россиян не покупать юани.

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