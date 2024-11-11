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В ЦБ рассказали о высоких темпах роста цен в России

Зампред ЦБ Заботкин: темпы роста цен остаются на высоком уровне

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Темпы роста цен в России сохраняются на высоком уровне, пока изменений в инфляционной картине не видно. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, слова которого передает «Интерфакс».

«Инфляция пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре», — отметил он.

В октябре Банк России повысил инфляционный прогноз на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год — до 4,5-5,0% с 4-4,5%. Как отметил Заботкин, данные по инфляции за последнюю неделю показывают, что рост цен сейчас связан в значительной степени с удорожанием плодоовощей.

Также Заботкин сообщил, что Банк России не исключает вероятность повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре.

Тем временем доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что цены в России могут вырасти на 12,5% в декабре. По ее словам, чтобы инфляция осталась в пределах прогнозного диапазона Банка России — 8-8,5% год к году, цены в последние месяцы 2024 года должны вырасти не более чем на 2,58%.

Ранее экс-глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке.

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