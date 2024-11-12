Россияне рванули за границу

Турпоток россиян в страны дальнего зарубежья в январе — сентябре подскочил на 20%, до 10,6 млн поездок. Об этом пишет АТОР.

В основном граждане РФ выбирали для отдыха государства, расположенные в Азии и Северной Африке. В их числе — Саудовская Аравия, Катар, Таиланд, Шри-Ланка, Япония и другие. В список самых популярных направлений дальнего зарубежья также попала одна европейская страна — Сербия.

Прирост турпотока россиян в сегменте «ближнего зарубежья» совсем незначительный — всего на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Лидером среди самых посещаемых российскими туристами стран по результатам трех кварталов стала Турция с более 5 млн визитов. Второе место занял Китай (1,36 млн поездок). Топ-3 замыкают ОАЭ с 1,34 млн въездов. Самым популярным направлением среди постсоветских стран стала Абхазия с 1,3 млн въездов.

Общее число поездок россиян за границу в январе — сентябре выросло на 7%. Всего за девять месяцев граждане РФ совершили около 22,5 млн визитов в другие страны.

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