Россияне переняли западную культуру путешествий в автодомах

Россиянам понравилось путешествовать в автодомах: спрос на аренду этого вида транспорта в сентябре подскочил на 10% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Авито авто» и Минэкономразвития.

«Популярность автотуризма сказалась на востребованности автодомов. Регионами-лидерами стали Москва, Московская область и Краснодарский край», — отметили эксперты.

Туризм в автодомах широко распространен в Европе. По состоянию на 2021 год европейский рынок автодомов оценивался в $8,94 млрд. Особой популярностью данный вид путешествий пользуется в США. На 2023 год в стране насчитывалось 701 предприятие по производству автодомов.

Расходы россиян на платные дороги и аренду авто в этом году выросли. Траты на проезд по платным дорогам за полгода выросли на 3%, а число платежей — на 9%. Количество платежей на аренду автомобиля за январь — июнь подскочило на 20%.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на аренду квартиры в путешествиях.