Назван возможный уровень повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21% до 23%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможном более резком повышении ключевой ставки.

«Банк России и на октябрьском заседании дал жесткий сигнал о том, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». По истории, такой сигнал всегда приводил к подъему ставки на ближайшем заседании. Кроме этого, ЦБ указал, что средняя ключевая ставка в остаток года составит 21-21,3% при прогнозе по инфляции в 8-8,5%. Это означает, что на конец года ключевая ставка может составить 21-23% в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и других ключевых показателей», — пояснил Васильев.

По наблюдениям аналитика, пока никакого замедления инфляции не происходит. Сезонно скорректированная инфляция, на которую смотрит Банк России при принятии решений по ключевой ставке, в октябре складывается примерно на уровне сентября в районе 10%, уточнил эксперт.

Он уточнил, что по-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков Васильев назвал дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкую бюджетную политику, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, санкционные издержки, увеличение тарифов в 2025 году, повышенные инфляционные ожидания, а также отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Поэтому аналитик ожидает, что инфляция будет замедляться медленно. Васильев полагает, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1%, и допускает замедления инфляции до 8,4% к концу этого года и до 6,2% к концу 2025 года. При этом риски, по мнению эксперта, смещены в сторону более высоких значений инфляции.

По оценке Васильева, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 21,8% после 17,5% в этом году.

В рисковом сценарии Васильев допустил, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить до 24-25%.

«Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным). Ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти в ноябре-декабре», — заключил аналитик.

Он добавил, что если текущая инфляция в конце года резко замедлится и к концу года годовая инфляция будет складываться не выше 8%, Банк России может не пойти на резкий шаг повышения ставки в декабре.

31 октября Набиуллина в Госдуме не исключила более «сильное изменение» ключевой ставки для того, чтобы «достичь требуемого результата» (цитата по ТАСС). Глава ЦБ пояснила, что эффект от увеличения ключевой ставки «размыт во времени».

Ранее 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%.