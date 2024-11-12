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Названы регионы с самой недоступной ипотекой

РИА: Калмыкия стала регионом с самой недоступной ипотекой

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Калмыкия признана регионом России с самой недоступной ипотекой. Соотношение платежа по кредиту к средней зарплате семьи с двумя работающими людьми составило 129,3%. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Средний ипотечный платеж в Калмыкии составляет 103 тыс. рублей в месяц при среднем размере кредита 4,9 млн рублей.

На втором месте Дагестан. Здесь соотношение платежа по кредиту за квартиру к зарплате семьи составляет 116,1%. В среднем в месяц за ипотеку жителям региона приходится отдавать 85,1 тыс. рублей. Средний размер кредита — 4 млн рублей.

Тройку замыкает Северная Осетия — Алания с 99,8%. В среднем ипотечный платеж в регионе составляет 78,1 тыс. рублей, сумма кредита — 3,7 млн рублей.

Легче всего выплачивать ипотеку жителям Чукотки, где соотношение размера ежемесячных выплат к зарплате семьи составляет всего 28,8%. Для Москвы показатель составляет 55,9%, для Санкт-Петербурга — 57,9%.

На днях Банк России предложил ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет.

Ранее было названо главное преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой.

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