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В России сделки с криптовалютой будут облагаться налогом

Правительство РФ одобрило налогообложение операций с криптовалютой

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Кабмин согласовал налогообложение операций с криптовалютами. Об этом сообщили «Известия».

В публикации отметили, что соответствующий документ 11 ноября одобрили в правительстве.

По данным издания, для транзакций с криптой будут применять налог на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц). О законопроекте напомнили в связи с началом регулирования майнинга.

«Из документов к заседанию правкомиссии следует, что за цифровой валютой закрепляется статус имущества», — говорится в сообщении.

1 ноября правительство России подготовило нормативно-правовую базу, которая устанавливает регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Его постановлениями были утверждены требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Одна из обязанностей майнеров — предоставить в ФНС сведения об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена.

Ранее эксперт развеял пять главных мифов про майнинг.

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