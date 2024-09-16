В США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны

США планирует расширить антироссийские санкции на страны, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода ограничений. Об этом заявила советник американского президента по национальной экономике Лаэль Брейнард, передает РИА Новости.

«Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — сказала советник.

Брейнард добавила, что наибольший эффект от американских санкций можно получить, когда они носят многосторонний характер. Поэтому, по словам советника, Белому дому необходимо активизировать работу с союзниками по разработке совместных ограничений.

В июле газета The New York Times заявила, что Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.

Ранее в МИД заявили, что Россия прорабатывает ответ на санкции США против российских СМИ.