Россия прорабатывает ответ на санкции США против российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что Москва прорабатывает ответные меры в отношении Вашингтона из-за санкций, введенных против российских средств массовой информации.

«Что касается ответных мер, они будут разработаны», — сказала она.

Захарова отметила, что российская исполнительная власть реагирует, все политические оценки даны.

4 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Захарова после этого отметила, что действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США.