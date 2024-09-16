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Россия прорабатывает ответ на санкции США против российских СМИ

Захарова: Россия прорабатывает ответ на санкции США против российских СМИ

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что Москва прорабатывает ответные меры в отношении Вашингтона из-за санкций, введенных против российских средств массовой информации.

«Что касается ответных мер, они будут разработаны», — сказала она.

Захарова отметила, что российская исполнительная власть реагирует, все политические оценки даны.

4 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Захарова после этого отметила, что действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США.

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