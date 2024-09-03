Попавшим под санкции судам из РФ запретили останавливаться в портах Дании

Дания запретила 27 российским кораблям, в отношении которых Европейский союз (ЕС) ввел санкции, останавливаться в портах на своей территории. Об этом сообщило издание Danwatch, сославшись на попавшее в его распоряжение внутреннее письмо лоцманской службы королевства DanPilot.

«Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам <...> следующим судам», — говорится в тексте.

Из документа следует, что также сотрудники датских портов не могут предоставлять экипажам попавших под рестрикции кораблей ряд услуг. В том числе речь идет о пополнении припасов и бункеровке.

По информации DanPilot, российским судам уже не дают пристать к рейдам порта в городе Скаген. Данный населенный пункт находится на севере королевства.

В материале уточняется, что корабли из РФ по-прежнему могут проходить через территориальные воды страны. Однако становиться здесь на якорь экипажам этих судов запрещено, подчеркивается в статье.

24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. В частности, рестрикции коснулись 27 судов из РФ, 17 из которых занимаются транспортировкой нефти.

Ранее в США ввели санкции против семи танкеров для перевозки сжиженного природного газа.