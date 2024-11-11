ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки

Центральный Банк России предложил установить количественные ограничения в ипотеке с 1 июля 2025 года. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Банк России хочет ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку за текущий год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.

Кроме того, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу по ипотекам, выданным на покупку строящегося жилья: это связано с сохранением разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках.

7 ноября генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева заявила, что за три месяца после отмены льготной ипотеки в России спрос на жилищные кредиты упал на 53%. В большей мере просел спрос заемщиков на строящееся жилье.

Тем временем исследование ЦИАН показало, что россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке. В сентябре объем просроченной задолженности достиг 80 млрд рублей — это исторический максимум.

Ранее россиянам назвали главное преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой.