Россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке

В сентябре объем просроченной задолженности россиян по ипотеке достиг 80 млрд рублей, что является рекордом за все время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ЦИАН.

На рынке новостроек просрочка увеличилась до 0,17%, а в сегменте «вторички» — до 0,5%. При этом рост фиксируется практически во всех регионах.

Самая высокая доля просрочки в начале осени наблюдалась в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Показатель варьировался от 0,9% до 4,6% при среднем значении по РФ на уровне 0,42%.

«Пока что объем просроченной задолженности незначителен в сравнении с общим объемом, однако быстрый рост, пришедший на смену снижению в 2022-2023 годах, настораживает», — отметили аналитики.

Выгодной альтернативой покупке квартиры в ипотеку сегодня может стать обмен. Такие сделки выросли в популярности в последнее время на фоне высоких ставок по новым кредитам.

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