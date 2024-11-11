Путин поручил проверить данные о росте цен на российское энергооборудование

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли, министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить данные о росте цен на российское энергетическое оборудование. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства составил перечень поручений после совещания, посвященного вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Речь идет о заседании, состоявшемся 4 сентября 2024 года.

«ФАС <...> совместно с Минпромторгом <...> и Минэнерго <...> провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», — говорится в тексте.

В перечне уточняется, что при выявлении нарушений профильные ведомства обязаны принять меры для решения проблемы.

Российский лидер потребовал, чтобы его поручение было исполнено до 1 февраля 2025 года. Ответственными за это были назначены главы Минэнерго и Минпромторга Сергей Цивилев и Антон Алиханова, а также руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Ранее в РФ оценили перспективы импортозамещения в теплоэнергетическом комплексе.