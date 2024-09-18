Участники TNF сочли необходимым формирование в России топливной отрасли полного цикла

Чтобы обеспечить устойчивость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, нужно иметь как минимум три точки опоры. Об этом на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF, где обсудили условия для независимости ТЭК РФ, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в регионе опираются на промышленность, квалифицированных заказчиков и науку. При этом он отметил, что региональная власть помогает выстраивать коммуникации между участниками отрасли.

Моор уточнил, что сегодня на территории региона сосредоточены более 70 промышленных предприятий, которые специализируются на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг. По его мнению, наиболее показательным примером взаимодействия государства и участников является модель нефтегазового кластера, в который входит уже 168 предприятий из 24 регионов РФ.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о запуске нового инструмента «Кешбэк потребителю», который предусматривает возмещение покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования ТЭК и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки. По его словам, производитель берет на себя обязательства по мере расширения серийности постепенно снижать стоимость конечного продукта.

«В зависимости от длительности контракта министерство будет субсидировать разницу в течение 1-3 лет с учетом обязательства производителя по выходу на конкурентную цену», – объяснил он.

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, до конца года будет подготовлена стратегия развития энергетической отрасли до 2050 года. Он уточнил, что для того, чтобы энергетика не стала ограничительным фактором для развития экономики страны, она должна развиваться.

«Наш президент поставил задачу: у нас в стране должна быть экономика предложения. Строящийся объект должен быть гарантированно обеспечен электроэнергией и в период строительства на требуемой мощности, и при выходе на полную проектную мощность», — сказал министр.

Министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко отметил важность отношений между Россией и Беларусью. По его мнению, трудности, связанные с санкционным давлением, вывели страны на более тесные братские и партнерские взаимоотношения.

Также участники сессии сошлись во мнении, что для создания условий, которые обеспечат санкционную независимость ТЭК, нужно сформировать в России топливную отрасль полного цикла.