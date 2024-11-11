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Эксперт раскрыл, сколько нужно денег, чтобы стартовать на маркетплейсе

Экономист Солнцев: для старта на маркетплейсе хватит 300 тысяч рублей

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматели делятся тезисом, что для старта на маркетплейсе достаточно 100 тысяч рублей, чтобы закупить первую партию товара, оплатить расходы на логистику и запустить минимальную рекламную кампанию. Однако некоторые продавцы советуют иметь в запасе еще 200 тысяч рублей для финансирования следующей партии товара, поскольку, даже при высоком спросе деньги возвращаются не сразу. Об этом RuNews24.ru рассказал председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев.

«Один из моих подопечных поделился, что такой подход помог ему минимизировать риски, связанные с задержками поступлений и необходимостью своевременного пополнения ассортимента», — отметил эксперт.

На начальном этапе он посоветовал использовать собственные средства. Кредиты, по его словам, могут создать лишнее давление, особенно при тестировании ниши.

В ноябре «КоммерсантЪ» сообщил, что посещаемость российских торговых центров снизилась на 4% год к году из-за давления онлайн-магазинов.

В Санкт-Петербурге показатель снизился на 6%, в то же время в Москве наблюдается прирост на 2%. Рост посещаемости начинается в период ноябрьских распродаж. Однако, по данным журналистов, в этом году существенного эффекта от сезона скидок не ожидается.

Ранее в России попросили ограничить распродажи на маркетплейсах.

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