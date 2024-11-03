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Россияне стали реже посещать торговые центры из-за онлайн-магазинов

«Ъ»: посещаемость ТЦ в РФ уменьшилась на 4% за год из-за давления маркетплейсов

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Depositphotos

Посещаемость российских торговых центров снизилась на 4% год к году из-за давления онлайн-магазинов. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В Санкт-Петербурге показатель снижения составил 6%, в то же время в Москве наблюдается прирост на 2%. Рост посещаемости начинается в период ноябрьских распродаж, однако в этом году существенного эффекта от сезона скидок не ждут, пишут журналисты.

«Черная пятница», которая проходит в России, уже не приносит ожидаемых результатов, поскольку участники рынков не имеют желания продвигать этот вид распродаж.

Как следует из выводов вице-президента Союза торгцентров Наталия Кермедчиева, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в период акций может вырасти всего на 2-4% к среднегодовым значениям. Торговые центры, по мнению эксперта, продолжат терять посетителей из-за роста популярности онлайн-магазинов.

Спрос на коммерческую недвижимость все еще существует, но в локациях столицы доступно лишь 230 тысяч кв. м., большая часть из которых не подходит для крупных арендаторов, говорится в статье. Прирост цен на офисы составил 10% в Москве и 19% в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что многим ТЦ и вовсе угрожает волна банкротства. Это связано с кредитной обремененностью, которая стала еще более весомой после повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее ЦБ объявил, что возможное банкротство некоторых компаний может стать «благом для экономики» РФ.

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