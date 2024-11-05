В России попросили ограничить распродажи на маркетплейсах

Общественники России призвали главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского ограничить распродажи на маркетплейсах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевникова рассказал изданию, что торговые площадки вроде Ozon и Wildberries с конца весны — начала лета текущего года начали вводить автоскидки на плохо продаваемые товары. Изначально принять участие в распродажах можно было добровольно, а продавцы могли сами выбрать товары для участия в них. Осенью скидки на товары начали назначаться автоматически. Продавец теперь должен сам отслеживать их и запретить менять цены на свою продукцию.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, цель таких акций на маркетплейсах — разгрузить склады от плохо продаваемых товаров, что бывает в периоды высокого спроса. Однако продавцы часто узнают о скидках уже после продаж, и такие акции в основному влекут за собой убытки, добавил директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

В Wildberries пояснили «Газете.Ru», что предупреждают селлеров об автоакциях за три рабочих дня. Недавно продавцы получили возможность заранее устанавливать минимальную цену товара и блокировать свое участие в программах.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже посещать торговые центры из-за онлайн-магазинов.