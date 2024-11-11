Россиян предупредили о росте цен в декабре

Цены в России могут вырасти на 12,5% в декабре. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

По ее словам, чтобы инфляция осталась в пределах прогнозного диапазона Банка России — 8-8,5% год к году, цены в последние месяцы 2024 года должны вырасти не более чем на 2,58%.

По словам Копыловой, ключевая ставка в 21% уже создает критические условия для бизнеса — более 60% предприятий вынуждены работать в убыток, так как платежи по их долгу превышают операционную доходность. Это может привести к сокращению предложения товаров и, как следствие, дальнейшему росту цен, допустила эксперт.

Экономист напомнила, что подобная ситуация была в 2014 году, когда резкий рост ключевой ставки спровоцировал инфляцию до 31,44% в декабре. По ее прогнозу, если эта динамика повторится, то по итогам 2024 года инфляция достигнет 12,5%. В то же время, если избежать такого сценария, инфляция может стабилизироваться на уровне 8,3% при отсутствии дальнейшей девальвации рубля и сохранении производственных цепочек.

«Если сейчас повторится сценарий 2014 года, инфляция по итогам 2024 года может достичь и 12,5% годовых. Россиянам в условиях роста цен нужно искать вторую работу — в сутках 24 часа. Если есть возможность зарабатывать больше, надо стремиться зарабатывать больше. Каких-то универсальных рецептов, более содержательных, чем «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», нет. В условиях повышенной инфляции, если есть возможность приобретать необходимые товары длительного пользования, не стоит откладывать такие покупки. Лучше подарок сделать заранее, чем дождаться, когда возможность его приобрести окажется потерянной. В то же время закупаться телевизорами и стиральными машинами впрок не нужно: это смешно и бессмысленно», — отметила экономист.

По ее словам, высокие процентные ставки по вкладам (до 21%. — «Газета.Ru») создают возможность получения безрискового дохода. Копылова призвала пользоваться этим и довести «финансовую подушку» до полугодового дохода, если у кого-то она меньше. Но в условиях инфляции (и с учетом ее разгона, который неминуем при сохранении высоких процентных ставок) сберегать сверх этого объема смысла тоже нет, заключила экономист.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 21 октября достигла 8,4%.

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