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Экономист спрогнозировала рост ключевой ставки до 22% в декабре

Аналитик Ващелюк: в декабре ключевая ставка может вырасти до 22%

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Алексей Куденко/РИА Новости

Ключевая ставка до конца года может вырасти еще на 100 базисных пунктов, до 22%, допускает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«В декабре по-прежнему считаем вероятным повышение ключевой ставки до 22%, но итоговое решение будет зависеть от того, насколько быстро экономика отреагирует на новый этап в ужесточении денежно-кредитной политики Банком России», — говорится в заметке эксперта.

При этом Ващелюк не исключает и более широкого шага изменения ставки, если макроэкономическая статистика не станет менее проинфляционной.

Согласно прогнозам аналитика, средний размер ставки в 2025 году составит 20,3%, при этом инфляция снизится до 6%.

Российская экономика уже начала реагировать на жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка РФ, заявил на днях вице-премьер РФ Александр Новак. Первый результат — замедление годовой инфляции с 8,5% в середине октября до 8% к началу ноября.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до рекордных за 22 года 21%.

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