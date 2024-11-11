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Нефть Brent торгуется ниже $73

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $73 впервые с начала ноября

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Shutterstock

Цена одного барреля нефти Brent снизилась до отметки менее $73. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13:05 по московскому времени, цена барреля Brent упала до $72,97 (-1,22%). Отмечается, что такого значения показатель достиг впервые с 1 ноября.

В целом мировые цены снизились на 1%. Кроме того, начал дешеветь фьючерс нефти WTI. Он торгуется в районе $69,38, его цена упала на 1,42%.

Определенное влияние на торги в ноябре оказала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Так, 6 ноября январский контракт на нефть Brent снизился на 1,2%, до $74,6/баррель, в то время как накануне достигал $76/баррель.

Как писали «Ведомости», в 2025 году средняя стоимость нефти марки Brent составит $76 за баррель, что на 6% меньше уровня текущего года. По мнению аналитиков, к снижению стоимости сырья приведет рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+.

Ранее стало известно, может ли доллар достичь 100 рублей к Новому году.

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