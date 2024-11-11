Украинского депутата объявили в розыск в России

МВД объявило украинского депутата Артема Витко в розыск в России. Его карточка появилась на сайте ведомства.

По какой статье Уголовного кодекса РФ он разыскивается, не уточняется. Мужчина родился 31 января 1983 года в Праге. С 2018 года он находится под санкциями РФ. Он является сторонником Радикальной партии Олега Ляшко с 2014 года. Также с момента его образования в 2014 году Витко возглавлял батальон «Луганск-1». Батальон «Луганск-1» участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска.

26 января 2015 года Витко вместе с Дмитрием Линько перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы напал на члена российской делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителя Ивана Мельникова под предлогом поддержки попавшей в плен в РФ летчицы Надежды Савченко.

До этого Мосгорсуд отменил приговор послу Украины в Казахстане за слова о русских.

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