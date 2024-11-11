Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского депутата объявили в розыск в России

МВД объявило напавшего на Зюганова украинского депутата Витко в розыск в России

close
Freepik.com

МВД объявило украинского депутата Артема Витко в розыск в России. Его карточка появилась на сайте ведомства.

По какой статье Уголовного кодекса РФ он разыскивается, не уточняется. Мужчина родился 31 января 1983 года в Праге. С 2018 года он находится под санкциями РФ. Он является сторонником Радикальной партии Олега Ляшко с 2014 года. Также с момента его образования в 2014 году Витко возглавлял батальон «Луганск-1». Батальон «Луганск-1» участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска.

26 января 2015 года Витко вместе с Дмитрием Линько перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы напал на члена российской делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителя Ивана Мельникова под предлогом поддержки попавшей в плен в РФ летчицы Надежды Савченко.

До этого Мосгорсуд отменил приговор послу Украины в Казахстане за слова о русских.

Ранее украинский суд потребовал доставить из реанимации митрополита УПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами