Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплату для покупки жилья

Молодые участники специальной военной операции получат первоочередное право на получение выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

В ходе совещания председатель правительства сообщил, что кабмин продолжает расширять меры поддержки участников СВО и их семей. Для этого были внесены корректировки в государственную программу обеспечения россиян доступным и комфортным жильем.

Мишустин уточнил, что размер выплаты для молодых бойцов СВО составит около трети от стоимости квартиры или дома. Эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжит принимать решения, позволяющие помогать участникам спецоперации.

В начале ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать новые документы о выплатах ветеранам спецоперации, которые получили тяжелые ранения. Он счел это «вопросом справедливости».

Ранее сообщалось, что награжденному медалью участнику СВО отказали в выплате за ранение.