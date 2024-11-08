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Награжденному медалью участнику СВО отказали в выплате за ранение

Участнику СВО из ХМАО отказали в выплате за ранение

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Прокуратура города Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа добилась в суде выплат бойцу специальной военной операции (СВО), которому ранее отказали в денежном возмещении за полученное ранение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В публикации отмечается, что доброволец и обладатель медали «За отвагу» обратился с заявлением о назначении выплаты в территориальное подразделение казенного учреждения «Агентство социального благополучия населения», но получил отказ из-за отсутствия подтверждающих документов.

Прокурор Белоярского обратился в суд с исковым заявлением. В апелляционной инстанции было принято решение об удовлетворении исковых требований. На агентство возложили обязанность произвести выплату добровольцу. Соцучреждение обязали выплатить мужчине 500 тысяч рублей.

5 ноября министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать новые документы о выплатах ветеранам спецоперации, которые получили тяжелые ранения.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.

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