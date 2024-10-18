Россиянам посоветовали позитивно воспринимать скачок цен на сливочное масло

«Руспродсоюз» заявил, что сегодня средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло достигла 70%. С начала года этот продукт подорожал почти на 20%. Однако такие сообщения не нужно воспринимать как что-то плохое, убеждена директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала эту ситуацию отличным поводом попробовать мягкий маргарин и спреды.

Насыщенные жиры, в том числе из мяса и масла, негативно влияют на микробиоту кишечника, из-за чего часто специалисты советуют убирать сливочное масло из рациона. Однако россиянам будет непросто от привычки мазать масло на хлеб, согласилась Дианова, добавив, что это повод найти более полезную альтернативу.

Говоря о других продуктах, которыми можно заменить масло, врач отметила рекомендации технического регламента для стран СНГ, где таковыми называют мягкий маргарин, спред и крем на растительных маслах. Все это, по сути, является вегетарианским диетическим маслом, подчеркнула она.

«Что такое спред, мягкий маргарин и так далее? Сегодня это композиция растительных масел, они не проходят гидрогенизацию, применяются другие технологии. Чаще всего используют подсолнечное или рапсовое масла, иногда добавляют тропические: пальмовое, кокосовое, пальмоядровое», — объяснила специалист, отметив, что пальмовое масло, по последним данным, не является вредным.

Количество вредных трансжиров в альтернативных сливочному маслу продуктах не выше 2%. Риски заболеваний сердца и сосудов, диабета, нарушения метаболизма, липидного профиля при потреблении растительных продуктов, заменяющих масло, ниже, заключила врач.

Напомним, сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий – снижение потребительного спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го.

Ранее экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России.