Торговые сети получили первое уведомление о снижении отпускных цен на сливочное масло

Группа компаний (ГК) «Эконива», являющаяся крупнейшим в России производителем сырого молока, уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на два источника в ретейле и представителя производителя.

По их информации, стоимость продукта будет снижена на 10% с 1 ноября.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в одной из продуктовых сетей, «Эконива» является пока единственным производителем, который пошел на этот шаг.

По словам представителя «Эконивы», производитель наблюдает стабилизацию спроса на молочные жиры, что отражается на ценах.

На прошлой неделе глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова в беседе с газетой «Известия» заявила, что резкое подорожание сливочного масла в российских розничных магазинах связано с ростом стоимости молока.

В последнее время сливочное масло в торговых сетях подорожало на 25,4%. В данный момент средняя цена упаковки в 200 г составляет 262,8 рубля, отметила газета.

Ранее россиян обвинили в росте цен на сливочное масло.