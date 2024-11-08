Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян обвинили в росте цен на сливочное масло

Сенатор СФ Двойных: ажиотаж вокруг сливочного масла только разгоняет рост цен

close
Depositphotos

Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос на продукт, что способствует дальнейшему росту цен, отметил сенатор Совета Федерации Александр Двойных. Его слова приводит kp.ru.

Двойных призвал «не сильно разгонять» обсуждения по данной теме. Также сенатор указал на необходимость увеличить объемы производства сырого молока. Минсельхоз обсуждает эти планы с регионами, подчеркнул он.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что Россия уже наладила поставки сливочного масла из-за рубежа. Импорт идет из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Ввезенную продукцию уже можно встретить на полках магазинов.

За последний год подорожали многие товары, в том числе молоко. Стоимость бутылки объемом 900 мл выросла в среднем на 14,7%, до 86,6 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продукты взлетели до максимума за 1,5 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами