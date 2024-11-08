Россиян обвинили в росте цен на сливочное масло

Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос на продукт, что способствует дальнейшему росту цен, отметил сенатор Совета Федерации Александр Двойных. Его слова приводит kp.ru.

Двойных призвал «не сильно разгонять» обсуждения по данной теме. Также сенатор указал на необходимость увеличить объемы производства сырого молока. Минсельхоз обсуждает эти планы с регионами, подчеркнул он.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что Россия уже наладила поставки сливочного масла из-за рубежа. Импорт идет из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Ввезенную продукцию уже можно встретить на полках магазинов.

За последний год подорожали многие товары, в том числе молоко. Стоимость бутылки объемом 900 мл выросла в среднем на 14,7%, до 86,6 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продукты взлетели до максимума за 1,5 года.