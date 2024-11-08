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Эксперт назвала причины резкого подорожания сливочного масла

Глава Petrova 5 Consulting Петрова: масло подорожало из-за роста цен на молоко

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Резкое подорожание сливочного масла в российских розничных магазинах связано с ростом стоимости молока. Об этом заявила глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова газете «Известия».

В последнее время сливочное масло в торговых сетях подорожало на 25,4%. В данный момент средняя цена упаковки в 200 г составляет 262,8 рубля, отмечает газета.

«Это связано с тем, что сливочное масло — молокоемкий продукт. Для производства 1 кг сливочного масла требуется более 20 л молока», — сказала Петрова, отметив, что цены на сырое молоко за год выросли на 21%.

Цены подняли и производители молока, и переработчики, и ретейл, подчеркнул независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Как пояснила Петрова, себестоимость сырого молока зависит от нескольких факторов, в том числе от роста себестоимости кормов и цен зарубежной сельхозтехники и комплектующих.

Кроме того, свое влияние оказывают объемы господдержки и ключевая ставка Банка России, которая в октябре была повышена до 21%.

В структуре себестоимости сырого молока заложены и цены на энергоносители и ГСМ. При переработке молока на себестоимость влияют вторичные санкции, так как поставки комплектующих, оборудования, упаковочных решений, ингредиентов велись из-за рубежа, добавила эксперт.

Ранее Россельхознадзор отреагировал на сообщения о поставках в РФ украинского масла.

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