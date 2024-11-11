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РФ может начать сотрудничать с Йеменом в области разведки нефти

В Йемене анонсировали возможное сотрудничество с РФ в области разведки нефти

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Martin Meissner/AP

Россия заявила о готовности взаимодействовать с Йеменом в области разведки нефти. Об этом сообщил «Известиям» посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши.

Дипломат напомнил, что на полях Международного энергетического форума в Москве министр нефти Йемена Саид аль-Шамаси встретился с представителями российских заинтересованных ведомств, в том числе — «Росгеологии».

Как отметил посол, визиты премьер-министра Ахмеда Авада бен Мубарака и главы МИД страны Шайи Мохсена аз-Зиндани в Москву дали «мощный импульс» для возобновления реализации соглашений в энергетической сфере.

До этого стало известно, что Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом, до более чем полмиллиарда долларов. РФ остается лидером по поставкам нефтепродуктов на бразильский рынок. Второе место занимают США с $2,8 млрд. Далее идет Испания с объемами поставок $541,7 млн.

Ранее в Индии оправдались за покупку нефти у России.

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