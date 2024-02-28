Спикер Госдумы и премьер Йемена обсудили направления сотрудничества двух стран

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился в Москве с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, они обсудили направления российско-йеменского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По словам Володина, визит йеменского премьера в Россию даст импульс развитию двусторонних контактов.

Спикер Госдумы отметил, что, несмотря на сложности, товарооборот между РФ и Йеменом вырос — на 90 % при сравнении 2022 и 2023 годов. Среди перспективных отраслей сотрудничества двух стран Володин назвал энергетику, сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля также встретится с премьер-министром Йемена. Позднее пройдут переговоры Бен Мубарака с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Бен Мубарак прилетел с дипломатическим визитом Москву 25 февраля.

Ранее хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен.