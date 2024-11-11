Исследование показало, что экономике России не хватает миллионов работников

Потребность отечественной экономики в рабочей силе во втором квартале этого года увеличилась на 10% и составила 2,7 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

«Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок», — отмечается в материале.

По данным hh.ru, больше всего вакансий на рынке труда в сферах IT, строительстве и розничной торговле. Согласно статье, дефицит рабочих рук ведет к тому, что компании принимают меры для удержания специалистов, увеличивают зарплаты и расширяют границы найма, нанимая как молодежь, так и представителей старшего поколения. На этом фоне экономический рост в РФ замедляется.

В конце октября руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян предупредил, что российскому бизнесу грозит скорое «вымирание» из-за дефицита кадров.

Ранее стало известно, что большинство работодателей переманивают сотрудников других компаний.