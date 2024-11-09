Боррель назвал траты ЕС на помощь Украине

Находящийся с визитом в Киеве глава евродипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции заявил, что почти 50% всей мировой помощи Украине приходится на ЕС.

«Если учитывать всю военную, гражданскую, гуманитарную и финансовую помощь ЕС, то она составляет €122 млрд», — сказал дипломат.

Он отметил, что эта сумма составляет 47% от всей мировой помощи Киеву. На военную поддержку республики страны Европы потратили €45 млрд. Кроме того, Боррель сообщил, что члены ЕС близки к выполнению своего обязательства по поставке Украине 1 млн снарядов, но признал, что нужно наращивать поддержку Киева.

«Порядка €400 млн пойдет на поддержку оборонной индустрии Украины, эта сумма будет увеличиваться», — рассказал дипломат.

Он добавил, что часть вооружений Брюссель покупает на доходы от замороженных суверенных активов России.

На пресс-конференции глава дипломатии ЕС также сказал, что «формула Зеленского» остается единственным для Евросоюза планом урегулирования конфликта на Украине, а говорить о плане администрации избранного президента США Дональда Трампа по этому поводу преждевременно.

Ранее премьер Словакии заявил, что ЕС впервые получил определенные данные о ситуации на Украине.