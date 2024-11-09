Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Регулятор понизил курс доллара до 97,83 рубля с 98,07 рубля в пятницу. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро также был понижен. Центробанк установил курс европейской валюты на уровне 105,45 рубля по сравнению с 105,56 рубля днем ранее.

Курс юаня был снижен до 15,59 рубля по сравнению с 13,62 рубля накануне.

Торги китайской валютой на Мосбирже по итогам октября составили 1,8 трлн рублей. Это рекордно низкий показатель с прошлого февраля. Средний дневной объем торгов юанем на торговой площадке в середине осени опустился ниже отметки в 80 млрд рублей, что в 1,5-2 раза уступает результатам января — мая, то есть до введения санкций Минфином США в отношении Мосбиржи.

Ранее был назван фактор, способный обрушить доллар сильнее победы Трампа.