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Франция рискует лишиться своих заводов из-за китайцев и американцев

Министр Ферраччи: заводы во Франции продолжат закрываться из-за США и Китая

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Depositphotos

Заводы во Франции могут продолжить закрываться, поскольку местным производителям стало как никогда тяжело конкурировать с США и Китаем. С таким заявлением выступил министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи в эфире радиостанции France Inter.

«Есть предприятия, сталкивающиеся со сложностями. В ближайшие недели или месяцы не исключены новые объявления о закрытии производственных объектов», — признался дипломат.

Речь в первую очередь идет о предприятиях химической промышленности, металлургии и машиностроения. Как отметил Ферраччи, французам сложно конкурировать здесь с китайцами и американцами, поскольку КНР и США активно субсидируют эти отрасли.

Рабочие места рискуют потерять еще тысячи сотрудников, предупредил министр.

На днях производитель шин Michelin объявил о планах закрыть два завода во Франции до начала 2026 года.

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников.

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