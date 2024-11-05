Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Michelin закроет два завода во Франции

La Tribune: производитель шин Michelin закроет два завода во Франции

close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Французская компания по производству автомобильных шин Michelin закроет два завода на территории Франции. Об этом сообщила газета La Tribune.

Речь идет о заводах в западных коммунах Шоле (Бретань) и Ванн (регион Пеи-де-ла-Луар), на которых в общей сложности работают 1 254 человека. Они будут закрыты не позднее начала 2026 года.

«Это решение было неизбежным. Эти предприятия уже несколько лет страдают от масштабных поступлений на рынок дешевой продукции, импортируемой из Азии, — сообщил в беседе с газетой заместителя главы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьер-Луи Дюбурдо.

До этого стало известно, что концерн Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. В зоне наибольшего риска находится завод VW в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Немецкий автопроизводитель также заявлял о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест.

Ранее стало известно о «небывалом кризисе» в европейском автопроме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами