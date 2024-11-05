Michelin закроет два завода во Франции

Французская компания по производству автомобильных шин Michelin закроет два завода на территории Франции. Об этом сообщила газета La Tribune.

Речь идет о заводах в западных коммунах Шоле (Бретань) и Ванн (регион Пеи-де-ла-Луар), на которых в общей сложности работают 1 254 человека. Они будут закрыты не позднее начала 2026 года.

«Это решение было неизбежным. Эти предприятия уже несколько лет страдают от масштабных поступлений на рынок дешевой продукции, импортируемой из Азии, — сообщил в беседе с газетой заместителя главы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьер-Луи Дюбурдо.

До этого стало известно, что концерн Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. В зоне наибольшего риска находится завод VW в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Немецкий автопроизводитель также заявлял о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест.

Ранее стало известно о «небывалом кризисе» в европейском автопроме.