Ангола готова увеличить поставки кофе в Россию

Ангола готова увеличить поставки кофе на российский рынок, заявил посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. Его слова приводит ТАСС.
«Насколько я знаю, есть компании, которые связались с ангольскими партнерами, работающими с кофе, чтобы начать импортировать наш кофе в Россию», — рассказал дипломат.
Ангола начала продвигать свой кофе в России в прошлом году в Санкт-Петербурге. В этом году аналогичное мероприятие запланировано в Москве, добавил Аугушту да Силва Кунья.
Между тем мировым ценам на кофе пророчат резкий рост из-за мощнейшей за последние 43 года засухи в Бразилии — крупнейшем в мире производителе кофе. Фьючерсы на арабику с начала года подскочили уже более чем на 30%.
До этого в России отметили резкий рост спроса на кофемашины.
Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше какао.