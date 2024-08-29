Россияне стали пить больше какао

Спрос россиян на какао по итогам января — июня вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Май».

Одной из причин увеличения потребления этого напитка стала мягкая зима, пояснил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Май» Николай Маркин. Россияне чаще выбирались на прогулки и брали напитки с собой, в том числе какао, отметил он.

Кроме того, растущий интерес к напитку обусловлен трендом на здоровый образ жизни, продолжил Маркин.

«Рост спроса на какао — еще одно следствие тренда на более здоровые, натуральные напитки. Мы видим это на примере натурального кофе, который по спросу опережает растворимый, а также чаев, обогащенных витаминами», — заключил эксперт.

До этого сообщалось, что траты россиян на мороженое этим летом подскочили в 1,5 раза и составили 82 млрд рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.