Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали пить больше какао

Продажи какао в России за полгода выросли на 4%

close
100%
Depositphotos

Спрос россиян на какао по итогам января — июня вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Май».

Одной из причин увеличения потребления этого напитка стала мягкая зима, пояснил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Май» Николай Маркин. Россияне чаще выбирались на прогулки и брали напитки с собой, в том числе какао, отметил он.

Кроме того, растущий интерес к напитку обусловлен трендом на здоровый образ жизни, продолжил Маркин.

«Рост спроса на какао — еще одно следствие тренда на более здоровые, натуральные напитки. Мы видим это на примере натурального кофе, который по спросу опережает растворимый, а также чаев, обогащенных витаминами», — заключил эксперт.

До этого сообщалось, что траты россиян на мороженое этим летом подскочили в 1,5 раза и составили 82 млрд рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами