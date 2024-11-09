В октябре Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом до более чем полмиллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Так, объем импорта составил 796 тысяч тонн на $526 млн, что на $396 млн меньше, чем годом ранее, когда объем импорта составил 466 тысяч тонн. Кроме того, в сентябре Россия возобновила поставки нефти в Бразилию на $12 млн. Это в два раза больше, чем в августе, когда объем поставок составлял $6 млн. При этом за год объем поставок нефти сократился в 11 раз.

В целом, в течение десяти месяцев Бразилия увеличила импорт нефтепродуктов из России в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Общий объем закупок составил 8,1 миллиона тонн на сумму $5,6 млрд.

В октябре Бразилия по итогам января — сентября нарастила импорт российских нефтепродуктов в 1,6 раза, до $5,1 млрд.

Россия остается лидером по поставкам нефтепродуктов на бразильский рынок. Второе место занимают США с $2,8 млрд. Далее идут Испания и Нидерланды с объемами поставок $541,7 млн и $497,4 млн соответственно. Пятерку крупнейших поставщиков замыкает Кувейт с $459 млн.

Россия в сентябре нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть. Прирост составил 6% год к году, до 175 млрд рублей.

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