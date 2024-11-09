Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию

РИА Новости: РФ в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть

close
Dmitry Lovetsky/AP

В октябре Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом до более чем полмиллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Так, объем импорта составил 796 тысяч тонн на $526 млн, что на $396 млн меньше, чем годом ранее, когда объем импорта составил 466 тысяч тонн. Кроме того, в сентябре Россия возобновила поставки нефти в Бразилию на $12 млн. Это в два раза больше, чем в августе, когда объем поставок составлял $6 млн. При этом за год объем поставок нефти сократился в 11 раз.

В целом, в течение десяти месяцев Бразилия увеличила импорт нефтепродуктов из России в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Общий объем закупок составил 8,1 миллиона тонн на сумму $5,6 млрд.

В октябре Бразилия по итогам января — сентября нарастила импорт российских нефтепродуктов в 1,6 раза, до $5,1 млрд.

Россия остается лидером по поставкам нефтепродуктов на бразильский рынок. Второе место занимают США с $2,8 млрд. Далее идут Испания и Нидерланды с объемами поставок $541,7 млн и $497,4 млн соответственно. Пятерку крупнейших поставщиков замыкает Кувейт с $459 млн.

Россия в сентябре нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть. Прирост составил 6% год к году, до 175 млрд рублей.

Ранее в Индии оправдались за покупку нефти у России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами