Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть

Нефтяные доходы российского бюджета в сентябре показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

В сентябре бюджет России получил от нефтяной отрасли 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд), что на 4% больше, чем год назад. Этот рост произошел на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.

Поступления от ключевых налогов на нефтедобычу снизились до 902 млрд рублей, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Это связано с укреплением рубля и снижением цен на российскую нефть Urals.

«Субсидии российским нефтепроизводителям, выплачиваемые для стимулирования поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, в сентябре составили 145,7 млрд рублей по сравнению с почти 300 млрд рублей год назад», — сообщает издание.

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