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Доля российского СПГ на рынке Европы продолжила расти

Bloomberg: доля российского СПГ на рынке ЕС достигла 20%

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Global Look Press

По итогам первого полугодия доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% против 14% за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Агентства по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER).

Лидером по результатам января — июня оставались США. Их доля в общем объеме импорта сохранилась на уровне 45%. Между тем доля Катара, третьего крупнейшего поставщика газа в ЕС, сократилась за год с 14% до 12%. Также поставки снизила Нигерия — доля уменьшилась с 7% до 5%.

Накануне стало известно, что 15-й пакет санкций ЕС в отношении России будет направлен против экспорта энергоносителей, главным образом против СПГ. Страны-участницы объединения планируют начать разрабатывать новый пакет ограничений в январе.

Ранее швейцарские власти заподозрили местный бизнес в обходе антироссийских санкций.

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