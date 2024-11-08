Крупнейший в РФ производитель индейки опроверг сокращение поставок птицы в магазины

Группа компаний «Дамате», являющаяся крупнейшим в России производителем индейки, опровергла информацию о сокращении поставок птицы в магазины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление «Дамате».

Как отмечает производитель, он продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.

«Продолжаем регулярные поставки в магазины. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции «Индилайт» с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях», — сказано в сообщении.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на письмо «Дамате» сообщила, что производитель предупредил торговые сети о сокращении поставок продукта до 19 января 2025 года. По информации группы компаний, на площадке откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области была повреждена система обеспечения микроклимата, в связи с чем 11 сентября ее вывели из эксплуатации. Поголовье переместили на досрочную переработку. После приостановки работы площадки «Дамате» решила сократить объем выпуска охлажденного мяса в четвертом квартале текущего года.

Ранее россиянам объяснили, почему цены на мясо растут.