Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему цены на мясо растут

Специалист Тихонов: цены на мясо растут из-за увеличения затрат на логистику

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Цены на мясо в России растут, несмотря на то, что страна вошла в топ-4 крупнейших производителей этой продукции, потому что увеличивается себестоимость, затраты на выплату сотрудникам, логистику и оборудование. Об этом kp.ru рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По его словам, рост производства мяса в таких условиях может быть вызван расширением экспорта. Он уточнил, что отечественные производители пытаются «пробиться» на новые рынки.

«Пробились даже в Китай — который сам по себе крупнейший производитель мяса и очень сильно защищает свой рынок. Начали поставлять в азиатские страны халяльную продукцию. Это поддерживает наших производителей финансово, способствует притоку в отрасль капитала, а кроме того, повышает доходы сельского населения — которым, скажем прямо, есть куда расти», — сказал Тихонов.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вышла на четвертое место в мире по производству мяса. Он также добавил, что в текущем году в России выполнены показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.

Ранее врач рассказала, кому не стоит отказываться от мяса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами