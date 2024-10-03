Россиянам объяснили, почему цены на мясо растут

Цены на мясо в России растут, несмотря на то, что страна вошла в топ-4 крупнейших производителей этой продукции, потому что увеличивается себестоимость, затраты на выплату сотрудникам, логистику и оборудование. Об этом kp.ru рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По его словам, рост производства мяса в таких условиях может быть вызван расширением экспорта. Он уточнил, что отечественные производители пытаются «пробиться» на новые рынки.

«Пробились даже в Китай — который сам по себе крупнейший производитель мяса и очень сильно защищает свой рынок. Начали поставлять в азиатские страны халяльную продукцию. Это поддерживает наших производителей финансово, способствует притоку в отрасль капитала, а кроме того, повышает доходы сельского населения — которым, скажем прямо, есть куда расти», — сказал Тихонов.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вышла на четвертое место в мире по производству мяса. Он также добавил, что в текущем году в России выполнены показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.

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